[En direct] RDC : prestation de serment de Félix Tshisekedi en tant que président de la République

Sauf cas de force majeure de dernière seconde, Félix Tshisekedi prête serment ce jeudi en tant que président de la République de RDC.

Un jeudi pas comme les autres dans l’histoire de la RDC. C’est bien ce 24 janvier 2019 que Félix Tshisekedi élu le 30 décembre dernier avec 38 % des voix, prendra officiellement les commandes à la tête du pays pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois d’après la constitution.

Et tous les regards sont désormais vers le Palais de la Nation de Kinshasa pour suivre en direct la cérémonie d’investiture. Kabila, qui dirige le pays depuis 2001, s’apprête à transmettre le pouvoir.

Petit prologue

Mais, cette transmission de pouvoir a beau être « historique » et marquer l‘épilogue d’un long processus électoral à multiples rebondissements, elle va se dérouler quasiment dans un contexte de crise politique sévère. Tant l’autre opposant Martin Fayulu continue de revendiquer la victoire avec 60 % des voix, alors que selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le candidat de la coalition Lamuka aurait obtenu 34 % des suffrages.

Mais, avant de quitter le pouvoir, Joseph Kabila a appelé son peuple à l’unité. “J’en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s’accaparer nos ressources naturelles”, a déclaré le président Kabila, 47 ans, dans un message à la chaîne d’État RTNC, son premier discours depuis l‘élection présidentielle du 30 décembre.

Sur le plan diplomatique, 17 chefs d‘État prendront part à cette investiture : la Tanzanie, la Centrafrique, l’Angola, le Burundi, le Soudan du Sud, l‘Égypte, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe, le Malawi, l’Afrique du Sud, l‘Éthiopie, le Soudan, la Sierra Leone, Haïti, le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Des absences notoires tout de même. Le cas du Rwanda dont le pouvoir est souvent associé (à tort ou à raison) à l’histoire chaotique de RDC de ces 20 dernières années. C’est aussi ce Rwanda qui, assurant la présidence tournante de l’Union africaine (UA) avait émis de « sérieux doutes » sur les résultats de la présidentielle et demandé à la cour constitutionnelle de suspendre la publication des résultats.

L’absence du voisin de la rive droite du fleuve Congo pourrait également alimenter des réflexions de politologues. Toutefois, à l’instar de l’UA et d’autres organisations internationales (excepté la SADC), Denis Sassou-Nguesso avait, en tant que président de la Conférence internationale sur la région des grands lacs (CIRGL), demandé un recomptage des voix.

Des exigences qui n’ont visiblement pas plu à Kinshasa qui a selon toute vraisemblance, au point de procéder à une sorte de tri de ses invités.

Entre temps, Africanews, vous propose de suivre en direct le déroulement de la cérémonie qui commence à 11 heures.

Les heures sont GMT

9h 25 :

9h 20 :

Amélioration des conditions sociales, insécurité généralisée et protection des libertés publiques sont parmi les nombreux défis à relever par Félix #Tshisekedi.



9h 10 :

9h 00 :

8h 00 :

De l'humour pour faire part de quelques anecdotes. Et l'anecdote la plus symbolique de ce processus électoral, c'est le caractère nocture de certaines étapes-clés. Le tweet ci-dessous en lingala rappelle que les résultats provisoires et définitifs ont été publiés la nuit. D'où la question de savoir si l'investiture se fera elle aussi très tard dans la nuit. Une hypothèse qui est peu réalisable dans la mesure où des chefs d'État étrangers seront là.

Et pendant ce temps, des Congolais sont en train d’inonder les réseaux sociaux de messages. Hommages à Kabila, félicitations à Tshisekedi,….La Muse n’en finit pas d’inspirer le peuple congolais suite à cet événement. Voici quelques tweets.

Qu’est ce que j’aurai voulu être à Kinshasa, aujourd’hui!

Et les forces de l’ordre veillent au grain. Selon des témoins, un important dispositif a été déployé à l’intérieur ou aux alentours du Palais de la Nation.

7h 00 :

: La puissante Conférence épiscopale nationale du Congo () menace de boycotter la cérémonie d’investiture . « La conférence des évêques se réserve la possibilité de ne pas assister à l’investiture du nouveau président. Une invitation ce n’est pas une convocation. Ce serait comme nous renier nous-mêmes », a récemment confié à la chaîne de télévision française France 24, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et vice-président de la

En rappel, la CENCO grâce à un réseau de 40 000 observateurs avait compilé les résultats de la présidentielle avait été la première institution a déclaré que les résultats de la CENI n‘étaient pas conformes à la vérité des urnes.

6h 30 :

Un aperçu de l’ambiance au Palais de la Nation

: Tout étant déjà fin prêt depuis l’aurore, l’heure est à l’arrivée des invités. Autorités, civiles, militaires, chefs d‘État ou représentants de pays étrangers vont défiler les uns après les autres. Ce, jusqu‘à l’arrivée à 11h 10 du président élu Félix Tshisekedi, suivie de celle du président sortant Joseph Kabila à 11h 20.