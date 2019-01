Zimbabwe : Mnangawa condamne les violences policières et promet des sanctions

Le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a promis mardi des sanctions en cas de “faute” des forces de l’ordre, après la répression meurtrière des manifestations contre la hausse des prix des carburants la semaine dernière.

“Les violences ou les mauvais comportements de nos forces de sécurité sont inacceptables (…) le chaos et l’insubordination ne seront pas tolérés. Les fautes feront l’objet d’une enquête, s’il le faut des têtes tomberont”, a assuré M. Mnangagwa sur Twitter.

Likewise, violence or misconduct by our security forces is unacceptable and a betrayal of the new Zimbabwe. Chaos and insubordination will not be tolerated. Misconduct will be investigated. If required, heads will roll 3/4