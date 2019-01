Présidentielle au Nigeria : la sœur de Buhari chargée de publier les résultats

Membre du comité consultatif de la commission électorale, Amina Zakari, la sœur du président sortant, a été nommée à la tête du centre de compilation des résultats de la présidentielle nigérianne de février prochain. L’opposition mécontente.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a procédé ce jeudi 3 janvier à la mise en place d’un comité consultatif pour l’organisation des élections générales dont la présidentielle du 16 février prochain.

L’organe sera dirigé par le vice-maréchal, Ahmed Tijani. Tandis que le centre de compilation sera piloté par Amina Zakari. Et une bien délicate tâche attend l’ancienne directrice des opérations de l’INEC. « Ce centre servira de secrétariat pour la compilation des résultats et de lieu pour informer les observateurs internationaux et les médias », a déclaré Mahmood Yakubu, président de l’INEC.

C’est donc la sœur biologique du président sortant Muhammadu Buhari qui dévoilera le nom du vainqueur. Ce qui du coup donne libre cours à des critiques de la part de l’opposition.

« La sœur de Buhari à INEC, Amina Zakari, qui a été démise de ses fonctions de directrice des opérations nommée à la tête du centre de compilation des résultats. Comprenez mon scepticisme quant à la transparence de ces élections », a déploré sur Twitter, Jackson Ude, membre du Parti démocratique du peuple (PDP, opposition) de l’ancien président Goodluck Jonathan.

Et l’année dernière, l’ancien parti au pouvoir prévenait que le gouvernement Buhari envisageait d’utiliser Zakari pour « truquer » l‘élection présidentielle au profit de l’actuel locataire de l’Aso-Rock Villa.

