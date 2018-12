Nigeria : un jeune homme meurt lors d'un « match » torride

Au Nigeria, un adolescent a trouvé la mort ce mercredi 19 décembre pendant l’accouplement dans un hôtel de Lagos, rapporte sa partenaire. La police dit attendre les résultats de l’autopsie.

D’après des médias nigérians, tout est parti d’un pari entre le jeune homme et une fille du quartier. Il s’agissait de tester la résistance de chacun des deux partenaires. Le plus résistant devrait empocher les 50 000 nairas (120,77 euros) mis en jeu.

Après la définition du règlement du « match », place au jeu. Premier round, deuxième round, troisième round, …. Jusqu’au sixième round. Les deux protagonistes tenaient toujours bon.

C’est finalement au septième round que l’adolescent cède et s’effondre. « C’est au septième round qu’il s’est effondré sur moi. Quant à moi, je me sentais toujours en forme et je pouvais continuer », a confié la fille aux agents de l’hôtel et à la police.

Un récit qui est loin de convaincre la police. Cette dernière promet au contraire d’attendre les conclusions de l’autopsie avant de poursuivre l’enquête. Et présenter la fille au procureur.