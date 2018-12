Nigeria : Buhari, un 76è anniversaire pour implorer le soutien du peuple

À l’occasion de son 76è anniversaire, le président nigérian a demandé à son peuple de prier pour lui et de lui accorder davantage de temps pour qu’il parachève son programme de développement de son pays.

De l‘édile d’une petite commune de campagne au vice-président en passant par les ministres dont Mansur Dan-Ali de la Défense et les gouverneurs d‘État, c’est quasiment toute l’administration qui s’est rendue ce lundi 17 décembre au Palais présidentiel pour souhaiter un joyeux anniversaire au Chef de l‘État qui soufflait sur sa 76è bougie.

Après le défilé militaire et avant la coupe du gâteau, Muhammadu Buhari s’est adressé à son peuple. « Les Nigérians devraient continuer à prier pour moi et comprendre mes intentions et me donner du temps », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous continuerons à rappeler aux Nigérians ce que nous avons fait, comment nous avons rencontré le pays, ce que nous avons pu faire depuis le moment où nous sommes arrivés avec les ressources à notre disposition ».

Muhammadu Buhari est candidat à la présidentielle de février prochain. Il devrait affronter son ancien allié Atiku Abubakar.

