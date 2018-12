Côte d'Ivoire : ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Bédié et Soro

Le “Sphinx” de Daoukro et le “PAN” Soro Guillaume se sont rencontrés lundi, un an après leurs dernières retrouvailles.

À en croire le communiqué de presse, “ils ont longuement échangé sur la situation politique nationale et internationale”. Parmi les sujets évoqués figure la plateforme proposée par l’ancien président Henri Konan Bédié qui devrait regrouper les partis politiques et les forces vives de la nation ivoirienne.

Soro Guillaume qui n’a pas quitté “officiellement” le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) unifié – le parti au pouvoir -, n’a pour autant pas annoncé son adhésion au mouvement. Le communiqué stipule qu”‘il a salué l’initiative et en a pris bonne note”. Dans une récente sortie, Bédié invitait le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, à rejoindre sa plateforme.

“Il n’y a pas de raison de l’exclure, s’il désire rejoindre cette formation”. “La main est tendue”, a-t-il déclaré.

Cette rencontre s’inscrit selon “les nouveaux alliés” sous le signe de la consolidation de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale quand on sait que les lignes sont tranchées entre Henri Konan Bédié, 84 ans, et son ancien allié Alassane Ouattara.

L’unique proche du clan ouvertement PDCI et anti RHDP unifié, Thierry Tanoh – l’ancien ministre de l‘Énergie, qui faisait encore parti du gouvernement jusqu‘à sous peu a été remercié pour incompétences selon le pouvoir. Si l’alliance PDCI-RDR a volé en éclats, le divorce n’a pas encore été prononcé. Cepandant, chaque camp affûte ses armes en vue de la présidentielle.

“Un nouvel allié”

Le PDCI d’Henri Konan Bédié, chercherait-il un nouvel allié… En effet, le président du principal parti d’opposition de Côte d’Ivoire veut aller aux élections de 2020 et il affirme avoir l’accord de l’ex-président Laurent Gbagbo pour une alliance contre le parti au pouvoir le RDR d’Alassane Ouattara. Le Front populaire ivoirien, considéré comme le troisième parti politique de Côte d’Ivoire est invité à rejoindre la plateforme.

Jusqu’où, l’homme de Daoukro serait-il prêt à aller. Y’aura t-il une coalition entre le FPI, le PDCI et Soro Guillaume. Un candidat unique portera t-il les couleurs de cette alliance si elle est formée, subsistera-t-elle….

Rappelons que la coalition RHDP avait été créée en mai 2005 et en 2010, Henri Konan Bédié avait appelé à voter Alassane Ouattara au second tour de l’élection présidentielle et sa réélection en 2015. En retour, Bédié demandait que le RDR soutienne un candidat PDCI pour la présidentielle de 2020. Ce que le RDR s’est refusé à faire, voulant à la place fusionner les deux mouvements en transformant le RHDP en un grand “parti unifié”. Conséquence, il y a eu l’appel de Daoukro, des élections locales marquées par des violences et une forte inquiétude au sein de la population avant le scrutin de 2020.