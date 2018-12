Ouganda : le chanteur Bobi Wine échappe à la police

Le chanteur et figure de proue de l’opposition ougandaise Bobi Wine a choisi de passer à la clandestinité à la suite d’un raid de la police dans l’hôtel où il logeait avant un concert, a affirmé dimanche son avocat.

Bobi Wine – Robert Kyagulanyi de son vrai nom – devait se produire samedi soir à Jinja, à 80 km à l’est de la capitale Kampala, quand la police a lancé une descente dans son hôtel.

Il a été “contraint de prendre la fuite et de se cacher”, tandis que plusieurs de ses proches étaient détenus et battus, a affirmé Robert Amsterdam, l’avocat basé à Londres.

“La police a fait une descente à l’hôtel de la ville où nous nous reposions avant le spectacle de ce soir et a arrêté bon nombre des membres de notre équipe. Au moment où nous parlons, la police encercle tout le quartier à ma recherche”, a tweeté Bobi Wine.

L’avocat de la star a qualifié le raid d’“acte clair et éhonté de répression politique ciblée par les autorités ougandaises visant à violer les droits de l’homme de Bobi Wine”.

Une descente qui a déplus à plusieurs des partisans de l’artiste. Une descente également condamnée par des avocats et hommes politiques américains.

via PerilOfAfrica Bobi Wine escapes Jinja manhunt, calls police pathetic & partisan: Kyadondo East MP Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine has described Uganda’s police force as “pathetic, partisan, incompetent and shameful”. This follows Jinja town incident… https://t.co/ydFclIh74y pic.twitter.com/GC8JGWaVfS

US lawyers and congressmen have slammed what they called arbitrary arrests and persecution by the Ugandan security agencies after police reportedly raided a hotel in which Kyadondo East MP Robert Kyagulanyi had booked in last night.

