Ouganda : « Museveni est pire qu'Idi Amin Dada » (Bobi Wine)

Selon le chanteur et député ougandais Robert Kyagulanyi dit Bobi Wine la mauvaise gouvernance de Yoweri Museveni a atteint des proportions telles que l’actuel président est pire qu’Idi Amin Dada (1971-1979).

Bobi Wine était ce mercredi 10 octobre l’invité d’une émission de la CitizenTV Kenya, une chaîne de télévision privée du Kenya. L’occasion tout indiquée pour le jeune opposant de 36 ans d‘évoquer le dégoût qu’il a de la politique.

« Je déteste être appelé politicien parce que dans mon pays le mot politicien a perdu tout son sens. En effet, en Ouganda, le mot politicien signifie mensonge et manipulation », a-t-il confié à son intervieweur.

Parlant de la gouvernance du président Museveni, Bobi Wine s’est servi de la comparaison avec l’ancien président Idi Amin Dada.

« Je n’ai pas vu Idi Amin Dada, mais je pense que Museveni est pire. Il nous a mal gouvernés plus longtemps qu’Idi Amin et il a foiré tout ce qu’Amin a fait. Idi Amin était un dictateur, mais il n’a pas détruit les infrastructures, il n’a pas baigné dans la corruption », a expliqué Bobi Wine.

