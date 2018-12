Genre : une autre Africaine parmi les femmes les plus puissantes de la planète

Dans le classement Forbes de 2018, Sahle-Work Zewde pointe à la 97è place des cent femmes les plus puissantes de la planète. La présidente éthiopienne est l’unique Africaine à figurer dans ce top 100.

Qui dit que Sahle-Work Zewde n’est puissante qu’en Éthiopie ? Ce n’est en tout cas pas l’avis de Forbes. Pour le magazine, la puissance de l’actuelle présidente d‘Éthiopie est extra-frontalière. Si bien que la sexagénaire pointe à la 97è place dans le top 100 des femmes les plus influentes à travers le monde en 2018.

Certes, loin derrière la chancelière allemande Angela Merkel qui vient d’occuper la première place pour la huitième année consécutive. Loin aussi derrière la Britannique Teresa May et la Française Christine Lagarde respectivement deuxième et troisième. Sahle-Work Zewde toutefois l’unique fille du continent à figurer cette année dans cette liste.

Elle rejoint ainsi d’autres Africaines ayant leurs noms dans le classement. Parmi elles, dont l’ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011 et l’ancienne ministre nigériane des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala.

Âgée de 68 ans, Sahle-Work Zewde est diplomate de carrière. Elle est entrée dans l’histoire comme la première femme à accéder à la magistrature suprême en Éthiopie. La native d’Addis-Abeba a déjà occupé plusieurs hautes fonctions dont celles de représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres auprès de l’Union africaine (UA) et d’ambassadrice en France, à Djibouti et au Sénégal.

