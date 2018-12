[Photos] Éthiopie : chaleureux échanges entre le Premier ministre échange et la jeunesse

L‘Éthiopie célèbre ce 8 décembre la journée de l’unité nationale. Une journée destinée à la promotion de l‘égalité entre les peuples et des droits garantis par la Constitution ainsi que les textes internationaux dont l‘Éthiopie est signataire.

Prélude à la 13è édition, le Premier ministre a reçu ce vendredi dans son bureau près de 140 élèves de sixième année venus de tout le pays. L’occasion tout indiquée pour Abiy Ahmed pour débattre des valeurs de civisme et de patriotisme avec les jeunes.

Et comme le montrent des photos, les échanges ont été amicaux et chaleureux entre Abiy Ahmed et ses jeunes compatriotes.

Ce n’est pas la première fois que le Premier ministre accueille des écoliers. Plus tôt cette année, il a accueilli un groupe représentatif d’enfants dans son bureau, où il leur a donné des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire.

PM Abiy Ahmed handed school supplies to 200 low income students. The opportunity for generosity, service & leadership for each citizen is everywhere we look—at a community level. We all are joined as a community in the efforts to fight poverty, disease and despair. #Ethiopia pic.twitter.com/bzzIz905rb