Le président angolais reçoit ce mercredi le journaliste anti-corruption et militant des droits de l’homme, Rafaël Marques. Joao Lourenço voudrait sans doute se rattraper par rapport à l’incident d’hier.

Joao Lourenço était en réunion hier avec des acteurs de la société civile. Il était question de discuter des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des populations. « La société civile est une interlocutrice incontournable de l’exécutif dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, visant le bien-être de tous les Angolais. C’est en tenant compte de ce rôle actif que je me réunis demain avec des représentants d’associations de la société civile », déclarait lundi dernier le président angolais sur son compte Twitter.

Pourtant officiellement invité, le journaliste n’a pas été autorisé par les services du protocole à franchir le seuil de la présidence de son pays pour participer aux échanges avec le président de la République. Un incident pas du tout apprécié par le nouvel homme fort d’Angola.

Et qui dit que les chefs d‘État ne font pas amende honorable ? En tout cas, pas Joao Lourenço. Il va en fournir la preuve ce mercredi en recevant son compatriote, Rafaël Marques.