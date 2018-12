Angola : pouvoir et société civile discutent du « bien-être » du peuple

Le président angolais s’est entretenu ce mardi avec des acteurs de la société civile. Joao Lourenço veut en faire un « interlocuteur incontournable » dans la prise de décision.

Militants des droits de l’homme, responsables d’ONG de lutte contre la corruption, syndicalistes, …. Sur invitation du président Joao Lourenço, ils étaient des dizaines à franchir le perron du Palais présidentiel ce mardi 4 décembre.

Selon la militante, des droits de l’homme Zenaida Machado, parmi les invités figuraient des militants très critiques à l‘égard de Luanda parmi lesquels Luaty Beirao et Rafael Marques.