RDC : en attendant la conquête de la présidence, Etienne Tshisekedi attend en Belgique

Étienne Tshisekedi wa Mulumba reposera-t-il de sitôt sur la terre de ses ancêtres, en République démocratique du Congo ? S’il existait un espoir que l’opposant historique de la RDC décédé le 1er février 2017 rentre fièrement dans son pays natal avant fin 2018, cet espoir est étouffé par la présidentielle qui fait rage dans le pays.

Dans la campagne électorale qui s’est ouverte le 22 novembre en République démocratique du Congo, le nom d’Etienne Tshisekedi sonne comme un lointain souvenir. À l’ordre du jour, on parle plutôt de supposées malversations encouragées par la machine à voter ; du bilan des 17 années de gouvernance de Joseph Kabila ; de financement de campagne ; on parle développement pour la future RDC… Tout sauf du retour imminent du fondateur de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) dont le fils, Félix, est candidat à la présidentielle du 23 décembre.

Pourtant, ces élections, la RDC les doit en grande partie à Etienne Tshisekedi. Son retour en juillet 2016 à Kinshasa avait, en effet, donné un véritable coup d’accélérateur au dialogue politique pour la tenue d‘élections sans Joseph Kabila dont le mandat a pris constitutionnellement fin le 20 décembre 2016. Sous ses auspices notamment, l’opposition s‘était coalisée sous la bannière du “Rassemblement” afin de redoubler de pression sur le président Joseph Kabila.

Imbroglio total

Mais la mort le 1er février 2017 d’Etienne Tshisekedi à Bruxelles a donné lieu à un grand classique de la politique congolaise : défections et divisions en cascade au sein de la coalition. Ces mésententes qui ont même gagné l’UDPS, ont retardé le retour de sa dépouille en RDC. Jusqu‘à ce jour, son corps repose dans un funérarium près de Bruxelles.

Un imbroglio réside également entre le gouvernement congolais, la famille biologique et la famille politique de l’opposant sur les voies et moyens d’organiser ses obsèques. Bien qu’un accord ait été trouvé fin avril pour le rapatriement d’Etienne Tshisekedi, les différentes parties n’ont toujours pas acté les hommages nationaux prévus au palais du peuple [siège du Parlement congolais, ndlr] de même que son inhumation dans une concession familiale dans la commune de Nsele, dans l’Est de Kinshasa.

En attendant ces obsèques qui devraient entièrement être prises en charge par l’Etat congolais, le Sphinx suivra certainement les élections depuis Bruxelles… En espérant qu’on se souvienne enfin de lui.

