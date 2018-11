Girafes : des drones détecteurs pour surveiller les espèces menacées

Tout comme les êtres humains, les girafes possèdent chacune un motif particulier de pelage.

Ce bel animal est le plus grand mammifère au monde, mesurant environ 5,9 pour le plus grand, soit un peu plus que la taille d’un autobus à impériale.

Il existe neuf sous-espèces de girafe aujourd’hui menacées d’extinction, particulièrement le Kordofan. Et selon les écologistes, il n’en resterait plus que 2 000 individus de cette sous-espèce en Afrique, sur une population totale de girafes d’environ 80 000, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature UICN.

Les girafes sont un élément important de l'écosystème, car elles sont herbagères, et ces dernières sont vraiment importantes pour la gestion des incendies et encouragent la régénération d'arbres et de plantes.

Une course véritable contre la montre est lancée pour sauver cette espèce aujourd’hui classée « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge l’UICN.

“Je pense que si les tendances actuelles se maintiennent, nous verrons probablement l’extinction de la girafe du Kordofan de notre vivant si nous n’inscrivons pas réellement nos actions et commençons à mieux protéger ces régions. Alors que la population compte environ 2 000 animaux, des animaux en phase de reproduction – des adultes qui sont en réalité en phase de reproduction – et qui sont moins de 1 400. Et comme ils se trouvent dans ces différents pays, ils ont cette large gamme, mais cela signifie de petites poches d’animaux vraiment très dispersées, ce qui limite la santé génétique de la population et une fois que vous avez ce problème, cela entraîne toutes sortes de problèmes de reproduction. C’est donc le moment où nous devons faire quelque chose, sinon nous pourrions certainement très bientôt voir l’extinction de cette sous-espèce. “ Déclare le Dr Gráinne Mccabe, responsable de conservation et de science de la société zoologique de Bristol.

Une partie du problème réside selon le Dr Gráinne dans le fait qu’ils ne savent pas combien il y en a dans une région donnée ni comment elles utilisent leur environnement.

La Bristol Zoological Society a contribué à l’achat des pièges photographiques pour identifier les girafes en fonction de leurs motifs ponctuels et pour déterminer quels animaux vivent en groupe.

‘‘L’une de nos priorités pour l’instant consiste simplement à comprendre le nombre d’animaux présents et la manière dont ils utilisent leur environnement. Et en raison de la difficulté à nous déplacer, nous utilisons des pièges à caméra. Nous les avons donc installés autour du parc national et nous avons pris des photos. Et en retour, nous pouvons utiliser le modèle ponctuel des girafes pour identifier les animaux.’‘ Ajoute le scientifique.

En quête de nouvelles réponses, la technologie des drones s’est avérée crédible.

Les défenseurs de l’environnement survolent le parc national de la Bénoué au Cameroun pour recueillir des données visuelles sur l’habitat des girafes.

“Nous utilisons également des drones pour voir comment elles se déplacent dans la région. Ils sont utilisés pour surveiller la faune, mais également par les éco-gardes qui patrouillent la zone pour tenter de dissuader les activités illégales, alors à une distance plus sûre, ils peuvent utiliser ces drones pour identifier les braconniers ou les éleveurs de bétail illégaux qui pourraient se trouver dans le parc. “

La société espère en apprendre davantage sur les mouvements des girafes et sur la manière dont celles du parc national interagissent avec celles des zones voisines.

Elle travaille également en collaboration avec les universités pour construire des drones spécialisés pour le transport de caméras infrarouges qui utilisent la technologie de vision informatique afin d‘étudier avec précision de vastes zones normalement impénétrables du fait du relief.

Les girafes jouent un rôle vital dans l‘écosystème et que leur disparition pourrait avoir un effet domino sur d’autres espèces. Malheureusement, elles constituent une proie pour les grands prédateurs … De ce fait, le nombre de lions a également baissé de manière drastique dans cette région ; tout comme celui des hyènes et des léopards.

De ce fait, le nombre de lions a également baissé de manière drastique dans cette région ; une perte de la biodiversité à tous les niveaux de l‘écosystème, ce qui peut ensuite conduire malheureusement à une chute de la population des animaux.

REUTERS