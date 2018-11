CAN Féminine de football 2018 : zoom sur le groupe B logé à Cape Coast [2/2]

Le Ghana accueille du 17 novembre au 1er décembre 2018 la 13e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football chez les dames. Pendant deux semaines, huit équipes réparties en deux poules vont s’affronter sur le continent pour succéder aux Nigérianes, tenantes du titre. Cette compétition permettra aussi de désigner les 3 représentants africains à la Coupe du monde féminine de football 2019 en France. À quelques heures du coup d’envoi de ce championnat, nous passons en revue les différents groupes.

Nigeria – Les Super Falcons

L’équipe nationale féminine du Nigeria, tenante du titre, demeure la principale favorite de cette compétition. Elle a dix trophées à son actif dont les deux récentes remportés fraîchement en 2016 au Cameroun et 2014 au Mozambique. Cependant, les Super Falcons doivent se méfier de la Guinée équatoriale, deux fois championne d’Afrique et de l’Afrique Sud, demi-finaliste de la CAN 2016.

Nombre de participations : 12

Palmarès : 10 fois championne d’Afrique (2016, 2014, 2010, 2006, 2004, 2002, 2000, 1998, 1995, 1991)

Sélectionneur : Thomas Dennerby

Actuel Classement FIFA : 38e

Joueuses retenues

Afrique du Sud – Les Banyana Banyana

Habitués des derniers carrés dans ce tournoi, les Banyana Banyana qui aspirent toujours à une couronne africaine sont un adversaire à redouter dans cette poule. Cependant, les protégés de Desiree Ellis devraient prendre de l’avance face au Nigeria dès son premier match dans le groupe B le 18 novembre.

Nombre de participations = 10

Palmarès : 3 fois finaliste (2012, 2000, 1995)

Actuel Classement FIFA : 50e

Sélectionneuse : Desiree Ellis

La liste des joueuses retenues

South Africa ?? women’s soccer team coach Desiree Ellis has unveiled Banyana_Banyana 23-player list for the CAF_AWCON tournament. #TotalAWCON18 #WomenAFCONGH2018 pic.twitter.com/e0V9m263CK — Total Women's Africa Cup of Nations Ghana 2018 (@AWCONGhana2018) 7 novembre 2018

Guinée équatoriale – Le Nzalang Femenina

Absente de l’édition 2016, la Guinée équatoriale est de retour sur l’échiquier continental. C’est la seule formation en dehors du Nigeria à avoir déjà soulevé le trophée dans ce tournoi. Les Equato-Guinéennes feront cependant face aux ténors comme le Nigeria et l’Afrique du Sud.

Nombre de participations = 1

Palmarès : 2 fois championne d’Afrique (2012, 2008)

Actuel Classement FIFA : 54e

Les joueuses retenues : Bobuiche Boabaila, Hernandez Mansogo, Nchama Ndong, Cruz Mangue Oburu, Ghyslaine Salome Nke, Mbang Mba, Akeng Nengono, Avelina Abang Ndong, Nina Chuigoue, Chapeh Yimga, Mosssomo Annette, Mireva Bilelo, Manga Besecu, Diala Blesing, Obono Nkuandum, Andeme Engoga Mangue, Mibuy Ndong, Mecheba Ebako, Crystel Nyepel, Genoveva Anonman Nze, Obono Obiang, Boho Sayo, Okoro Chinasa, Okomo Ochaga, Bokoka Mosua

Zambie – Les Copper Queens

Après 2014, L‘équipe de Zambienne féminine de football participera pour une deuxième fois à une phase finale de la CAN féminine. Les Copper Queens qui font figure d’outsider dans son groupe ne semblent ne pas intimider par leurs adversaires. “Notre groupe ressemble au groupe le plus coriace, mais nous ne regarderons pas les noms, mais nous nous concentrerons pour les conquérir “, précise la capitaine Barbara Banda.

Nombre de participations = 1

Palmarès : phase de poule

Actuel Classement FIFA : 116e

Sélectionneur : Bruce Mwape

Les joueuses convoqués

With 11 days to go, here is our final squad.#TotalAWCON18 #WomenAFCONGH2018 pic.twitter.com/sXXpmtngUG — Zambia Women's Soccer (@Copper_Queens) 6 novembre 2018

Le calendrier des matchs du groupe B (horaires en GMT )

1ere journée : 18 novembre à Cape Coast Stadium

Nigeria – Afrique du Sud, 15:30

Zambie – Kenya, 18:30

2eme journée : 21 novembre à Cape Coast Stadium

Nigeria – Zambie, 15:30

Kenya – Afrique du Sud, 18:30

3eme journée : 24 novembre à Cape Coast Stadium

Kenya – Nigeria, 16:00

Afrique du Sud – Zambie, 16:00

Cape Coast Stadium