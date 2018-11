CAN Féminine de football 2018 : zoom sur le groupe A logé à Accra

Le Ghana accueille du 17 novembre au 1er décembre 2018 la 13e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football chez les dames. Pendant deux semaines, huit équipes réparties en deux poules vont s’affronter sur le continent pour succéder aux Nigérianes, tenantes du titre. Cette compétition permettra aussi de désigner les 3 représentants africains à la Coupe du monde féminine de football 2019 en France. À quelques heures du coup d’envoi de ce championnat, nous passons en revue les différents groupes.

Ghana – Les Black Queens

Le Ghana en tant que pays hôte de la CAN féminine est l’un des favoris de ce tournoi. La capitaine Elizabeth Addo et ses coéquipières ont une opportunité de conserver à domicile ce précieux trophée tant convoité. Une tâche qui ne semble pas facile dans le groupe A, puisque la formation ghanéenne fera face à celle du Cameroun qui l’avait éliminée en demi-finale à Yaoundé il y a deux ans. L’équipe s’était contentée de la 3e place – en battant l’Afrique du Sud en match de classement (1-0) – comme en 2000 et 2004.

Nombre de participations = 12

Palmarès : finaliste (2006, 2002, 1998)

Sélectionneur : Bashir Hayford

Actuel Classement FIFA : 47

Joueuses retenues : Goundo Samaké, Awa Keita, Adoudou Konaté, Coulouba Sogoré, Lala Dicko, Fatoumata Doumbia, Aissatou Diadhiou, Salimata Diarra, Fatoumata Diarra, Bintou Koité, Binta Diarra, Maimouna Traoré Aminata Doucouré, Yakare Niakaté, Bassira Touré, Hawa Tangara, Aissata Traoré, Agueissa Diarra Djeneba Baradji, Sebé Coulibaly.

Cameroun – Les Lionnes Indomptables

Devenu un habitué de cette compétition, le Cameroun n’a jamais soulevé de trophée dans une édition. En 2016, Gaëlle Enganamouit et ses coéquipières ont raté le titre à domicile face au Nigeria, après des échecs en 2014, 2004 et 1991. Cette sélection rêve jusqu’à présent de décrocher son premier sacre. Elle a démontré cette envie le 12 novembre dernier lors d’un match d’évaluation en écrasant la Zambie (7-0) en Côte d’Ivoire.

Nombre de participations = 12

Palmarès : finaliste (2014, 2004, 1991)

Actuel Classement FIFA : 49e

Sélectionneur : Joseph Briant Ndoko

La liste des joueuses retenues

Joseph Brian Ndoko, le coach des Lionnes indomptables de football, a publié une liste de 21 joueuses retenues pour la coupe d'Afrique des nations féminine Ghana 2018. pic.twitter.com/zoRmcOqw6W — Mutations Online (@MutationsOnline) 8 novembre 2018

Mali – Les Aiglonnes

Les protégés de Mohamed Saloum devraient cravacher fort dans un groupe relevé composé du Ghana et du Cameroun en cette septième participation à la CAN 2018. Ce qui ne semble pas les inquiéter, car elles peuvent compter sur le soutien de leur public et bien plus de leur premier fan qui sont les Aigles Messieurs. Avant de s’envoler pour le Ghana, les Aiglonnes ont reçu un don de 5 000 euros (3 275 000 FCFA) de la part l’équipe nationale masculine. De quoi susciter une forte motivation !

Nombre de participations = 6

Actuel Classement FIFA : 89e

Sélectionneur : Mohamed Saloum

Les joueuses retenues

Pour la CAN féminine qui débute au #Ghana le 17 novembre 2018, le sélectionneur des Aigles dames du #Mali dit avoir choisi des “ joueuses déterminées, avec un esprit de gagneuse” pour affronter le pays organisateur et l’#Algerie dans la phase de groupes. #TotalAWCON ⚽️ pic.twitter.com/U4zNQuspK2 — Jigi (@JigiAfrica) 14 novembre 2018

Algérie – Les Vertes

L’Algérie effectue son grand retour sur la scène continentale après son absence lors de l’édition 2016 au Cameroun. En cinq participations, les « Ladies Fennec » n’ont toujours pas traversé la phase de poule. Elles semblent être sur la bonne voie après avoir fait une bonne impression lors des qualifications avec neufs buts inscrits. Cependant, les joueuses de Radia Fertoul auront déjà fort à faire en match d’ouverture face au Ghana (pays organisateur) à Accra le 17 novembre.

Nombre de participations = 5

Palmarès : phase de poule

Actuel Classement FIFA : 80e

Sélectionneuse : Radia Fertoul

Les joueuses convoqués

Radia Fertoul, la sélectionneuse des LesVerts , a dévoilé la liste des joueuses qui prendront part au stage en Côte d’Ivoire ??du 4 -12 nov. 2018. Les Vertes ??affronteront les ghanéennes ghanafaofficial ?? en match d'ouverture de la CAF_AWCON .#TotalAWCON18 pic.twitter.com/Uz3Ze4Q5IM — Total Women's Africa Cup of Nations (CAF_AWCON) 4 novembre 2018

Le calendrier des matchs du groupe A (horaires en GMT )

1ere journée : 17 novembre à Accra Stadium

Ghana – Algérie, 15:30

Mali – Cameroun, 18:30

2eme journée : 20 novembre à Accra Stadium

Ghana – Mali, 15:30

Cameroun – Algérie, 18:30

3eme journée : 23 novembre à Accra Stadium

Cameroun – Ghana, 16:00

Algérie – Mali, 16:00

Accra Stadium