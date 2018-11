Le Prince Charles en Gambie pour sa tournée ouest-africaine [No Comment]

Le prince Charles, héritier du trône britannique, et son épouse Camilla sont arrivés mercredi en Gambie, première étape d’une tournée d’une semaine en Afrique destinée à réaffirmer les liens avec les pays du Commonwealth. Le prince de Galles, qui a succédé en avril à sa mère, la reine Elizabeth II, à la tête de cette organisation de pays issus de l’ex-empire britannique, et la duchesse des Cornouailles, ont atterri en début de soirée à l’aéroport de Banjul, où ils ont été accueillis par le président Adama Barrow et son épouse, Fatou Bah-Barr.