Le Rwanda mise sur les motos électriques pour réduire la pollution de l'air [No Comment]

Pour lutter contre le coût élevé du carburant et la pollution, une initiative baptisée e-moto, teste l’utilisation de motos électriques à Kigali, la capitale du Rwanda. Développé par Ampersand, une société américaine et rwandaise de véhicules électriques, le projet vise à fournir un mode de transport peu coûteux et respectueux de l’environnement.