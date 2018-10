Congo : la croissance économique estimée à 3,1 % en 2019

La croissance économique du Congo devrait atteindre 3,1 % en 2019, contre 2 % cette année, estime le gouvernement qui se fonde sur une remontée des cours du pétrole.

Il y a deux jours, le ministre congolais des finances et du budget, Calixte Ganongo présentait le projet de loi de finances exercice 2019 au Sénat. Un budget arrêté à 2 308,8 milliards de FCFA (environ 3,52 milliards d’euros) soit une hausse de 44 % par rapport à 2018.

Une hausse qui semble augurer des lendemains meilleurs. Selon Calixe Ganongo, l‘économie congolaise devrait connaître une croissance de 3,1 % en 2019 contre 2 % cette année. L’argentier congolais justifie ses estimations par une hausse des cours du pétrole sur le marché mondial, car des experts prédisent un baril à 70 dollars.

Il y a aussi ce qu’on appelle des secteurs « hors pétrole ». Représentant 37 % des recettes budgétaires, la fiscalité devrait par exemple connaître une progression de 11 %. Calixte Ganongo estime que l’inflation devrait « être contenue en déça de 2,3 %, seuil régional », selon le quotidien Les Dépêches de Brazzaville.

Mais, il n’est pas temps pour les Congolais de dormir sur les lauriers. « Calixte Nganongo, les risques inhérents à la volatilité des cours pétroliers et ceux entourant les perspectives économiques mondiales, notamment l’aggravation des tensions et des conflits commerciaux ainsi que les problèmes géopolitiques devraient appeler à plus de prudence dans la conduite de la politique économique nationale », rapportent encore Les Dépêches.

À plus forte raison, le caractère inclusif de cette croissance reste, selon des observateurs, un défi de taille à relever.