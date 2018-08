''Le Congo bien loin de la banqueroute'', Denis Sassou Nguesso

Alors que son pays peine à se relever de la dernière chute des cours de l’or noir, le président congolais joue la carte de l’optimisme.

Dans un message à la nation mardi en lien avec la célébration du 58 e anniversaire de l’indépendance de son pays Denis sassou Nguesso a fait savoir que le Congo est bien loin de la banqueroute.

Le président congolais fonde notamment ses espoirs sur les négociations entre Brazzaville et le fonds monétaire international.

‘’‘Nous espérons parvenir à un accord qui contribuera sensiblement à améliorer la situation de nos finances publiques”, a t-il déclaré mardi. Brazzaville aurait déjà signé une lettre d’intention avec l’institution de Breton Woods.

Mais les négociations semblent prendre du temps depuis la découverte par le FMI de la dette cachée du Congo le pays croupit sous le poids d’une ardoise de plus 5 000 milliards de fcfa et qui représente 110 % de son produit intérieur brut.



Une dette détenue au plan extérieur par la Chine avec 34,15 % et les traders avec 29,90 %. Le pays a affiché un taux de croissance de -2 % en 2017 et s’attend à une croissance de 1,9 % cette année. Profitant de l’augmentation de sa production pétrolière estimée cette année à 350 000 barils par jour et de la hausse du prix de l’or noir.