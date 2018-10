Côte d'Ivoire : tension pour l'élection municipale du Plateau à Abidjan

La tension a régné toute la nuit à la commission électorale indépendante (CEI) du Plateau à Abidjan, qui n’a toujours pas donné le résultat de l‘élection municipale qui s’est déroulée samedi dans cette commune stratégique, la plus riche de Côte d’Ivoire.

Les urnes de tous les bureaux de votes ont été centralisées à l’antenne locale de la CEI du Plateau mais le travail de compilation et de validation des résultats des bureaux n’a pas eu lieu.

A 01H30 (locales et GMT), un journaliste de l’AFP avait constaté l’absence d’opérations alors que des observateurs et des partisans des candidats surveillaient les urnes dans une tension palpable et avec un important dispositif policier.

Vers 08h45, les urnes ont finalement été transférées, escortées par la police et les partisans des deux camps, vers la CEI-départementale dans le quartier d’Angré (nord-est d’Abidjan) pour tenter de débloquer la situation.

Cette municipale oppose Fabrice Sawegnon, un candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), au député Jacques Ehouo, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

Le PDCI a rompu son alliance de gouvernement avec le RHDP il y a deux mois, en désaccord sur la formation d’un parti unifié en vue de l‘élection présidentielle de 2020.

Selon des observateurs électoraux s’exprimant sous couvert d’anonymat, des représentants de M. Sawegnon ont refusé samedi soir de signer des procès-verbaux dans des bureaux de vote où leur candidat était battu. Puis ses représentants ont refusé d’assister au travail de la CEI dans le but de bloquer le processus. Il y a également eu des manoeuvres d’intimidation verbales et physiques, selon ces observateurs.

Joint par l’AFP dimanche matin, M. Sawegnon a réfuté ces allégations. “On a identifié des bureaux où il y a eu des irrégularités, et là il y a eu refus de signer”, a-t-il expliqué. “Nous n’avions personne à la CEI dans la nuit parce qu’on nous a dit que les opérations étaient bloquées”.

“On est légalistes, on attend les arbitrages de la CEI”, a-t-il assuré, réfutant également toute manoeuvre d’intimidation de la part de ses partisans.

De son côté, M. Ehouo a affirmé à l’AFP disposer de plus de 3.000 voix d’avance selon les PV du dépouillement dans les bureaux de vote.



La CEI n‘était pas joignable dans l’immédiat. Samedi, les élections municipales et régionales n’ont pas attiré les foules dans les bureaux de vote. Plusieurs incidents ont aussi eu lieu en province, avec notamment la mort d’une personne dans le centre-sud du pays.

Ces élections constituent un test avant le scrutin présidentiel de 2020, déjà dans toutes les têtes.

AFP