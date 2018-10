Côte d'Ivoire : aux urnes pour les élections municipales et régionales

Au moins six millions d’Ivoiriens étaient appelés aux urnes samedi pour choisir près de 200 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Lors des élections municipales et régionales.

Mais en sus de cet enjeu quasi-traditionnel, le vote de samedi un test pour le pays avant la présidentielle de 2020. Il permettra de mesurer le poids réel de chaque formation politique notamment pour le RHDP le PDCI après leur divorce. Les deux partis s’affrontaient dans plusieurs communes.

Les observateurs scrutent aussi le sort qui sera réservé aux candidats jugés proches du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, un enseignement de taille dans la course à la succession d’Alassane Ouattara.

Environ 22 000 candidats briguaient les suffrages des électeurs lors de ces locales. Des candidats issus principalement des anciens alliés du pouvoir Du côté du Front populaire ivoirien de l’ex-président Laurent Gbagbo, la branche à Pascal Affi N’guessan a pris part ce scrutin alors l’aile dite ‘‘dure’‘ du parti n‘était pas en lice.