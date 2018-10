Éthiopie : des militaires veulent l'augmentation de leur solde

Des soldats éthiopiens sont descendus ce mercredi 10 octobre dans la rue pour réclamer la revalorisation de leur solde. Une doléance à laquelle le Premier ministre Abiy Ahmed entend « répondre sous peu ».

Ce sont des soldats déployés à Burayu pour contenir la vague de violences interethniques qui ont lieu ces derniers temps dans cette banlieue d’Addis-Abeba, la capitale.

Update :- After they are done with their demonstration members of #Ethiopia |n defense forces took selfie with Deputy Prime Minister Demeke Mekonnen.. ??? pic.twitter.com/Yr7BmZP8P0

Selon ETV, la chaîne de télévision de service public, la centaine de soldats arrivés ce matin à la primature, ont demandé des « augmentations de salaire et une restructuration des opérations militaires ».

Des doléances apparemment prises en compte par le Premier ministre Abiy Ahmed qui les a reçus. D’après Fitsum Arega, son directeur de cabinet, le Premier ministre « a écouté leurs désidérata et a promis de régler le problème sous peu ». Toutefois, Abiy Ahmed leur a reporoché la mauvaise procédure » utilisée pour faire valoir ces « revendications tout à fait légitimes ».

Dans un tweet, Ahmed a même plaisanté en disant qu’il a demandé de faire des pompes. « J’ai senti une sorte d’intimité entre eux et moi et j’ai compris parfaitement bien leurs problèmes, car j’ai été moi-même soldat », peut-on lire dans le tweet.