Présidentielle au Cameroun : l'opposition veut "protéger" ses votes, le gouvernement menace

Le Cameroun dans l’attente des résultats de la présidentielle de dimanche. Pendant ce temps, opposition et gouvernement ont du mal à accorder leurs violons sur la publication des premières tendances.

L’un des principaux candidats de l’opposition, Joshua Osih du SDF (Social Democratic Front) a, en effet, appelé ses partisans à assister au dépouillement des résultats et à les consigner sur une application créée en amont du vote, dénommée “Protect my vote”. L’application mobile est depuis utilisée par certains de ses partisans pour relayer des résultats provisoires.

Une initiative à laquelle s’oppose le gouvernement camerounais, au regard de la Constitution du pays. Selon la loi fondamentale du pays, seul le Conseil constitutionnel est autorisé à annoncer les résultats officiels de la présidentielle. Même la Commission électorale n’est pas habilitée à donner les résultats provisoires.

“Personne n’a le droit de se substituer à cette autorité juridictionnelle”, a déclaré aux journalistes le ministre camerounais de l’Administration territoriale, M. Atanga Nji. “Toute contestation du verdict du scrutin en dehors des voies légales ne sera pas tolérée”, a-t-il ajouté.

By 6.00 PM , all polling stations will be closed. Make sure to attend the counting of votes. To help you in this important task, the #Osih2018 app has been updated to enable protection of vote. You just need to snap the results and send them through. #Etoudi2018 #237Vote pic.twitter.com/JKs2cc5N3Q