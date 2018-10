Racisme : en Afrique du Sud, Julius Malema traité de "singe" par un animateur de radio blanc

En Afrique du Sud, un animateur de radio a été renvoyé par sa structure pour avoir qualifié le jeune leader de l’opposition Julius Malema de « singe ». Et ce n’est pas le premier cas de racisme au sein de la nation arc-en-ciel.

Tous les regards tournés vers lui. Tant tout le monde sur le continent ou presque ne fait que parler de Sasha Martinengo, animateur à la « Hot 91.9FM », une radio privée basée à Johannesburg.

Dans sa tranche d’animation du mardi 2 octobre, Sasha Martinengo s’est livré à des pamphlets contre Julius Malema, président des « Economic Freedom Fighters »(EEF, Combattants pour la liberté économique), un parti de l’opposition en Afrique du Sud.

Et soudain, …. Cette phrase : « Les gens écoutent encore ce singe (Julius Malema)», a dit l’animateur lors de son programme pourtant suivi par de milliers de Sud-Africains selon des observateurs.



Sasha Martinengo au studio de son ancienne radio

Qualifiant ce discours de « regrettable et totalement inacceptable », la direction de Hot 91.9 FM n’a pas tardé à réagir. « La station est pleinement engagée envers tous les membres de notre communauté de manière égale, indépendamment de leurs points de vue politique, idéologique, religieux ou social, et promeut la tolérance, l‘égalité et les droits constitutionnels de tous », a déclaré sur facebook la chaîne qui a aussitôt licencié son employé.

Assumant ses propos, l’animateur a présenté des excuses. « Je suis désolé d’avoir offensé qui que ce soit, mais je maintiens ce que j’ai dit. N’importe qui, peu importe sa race, sa couleur, sa religion ou son sexe, qui manque de respect à une femme est un singe », a déclaré Martinengo sur Twitter.

I’m sorry if I offended anyone,but I stand by what I said.



Anyone, irrespective of their race, colour, creed , religion, gender who disrespects a woman is a monkey.