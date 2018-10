CAN 2019 : cette rencontre qui pourrait être déterminante pour le Cameroun

Le ministre camerounais des sports, Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt reçoit ce mardi 2 octobre une importante délégation de la Confédération africaine de football (CAF). L’organisation de la CAN pourrait constituer le menu des échanges.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) est arrivé ce mardi 2 octobre à Yaoundé. Ahmad Ahmad est accompagné de son vice-président Constant Omari du président du comité camerounais de normalisation, Dieudonné Happi et de l’ancien international Samuel Eto’o.

Ces célébrités footballistiques du continent sont en train d‘échanger avec le ministre camerounais des sports, Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt. Si jusqu’ici, il n’y a aucune information sur le menu des échanges, la rencontre a lieu quelque quatre jours après la sortie de la CAF à propos de l’organisation par le Cameroun de la CAN 2019.