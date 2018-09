Real Madrid-football : Mariano Diaz déjà en véritable successeur de Cristiano Ronaldo ?

Dans le cadre de la première journée de la ligue des champions européenne, Mariano Diaz qui porte désormais le dossard 7 du Real Madrid a marqué le troisième but madrilène contre l’As Roma. Un but dont la perfection fait presque penser à Cristiano Ronaldo.

C’est ce qu’on appelle « annoncer les couleurs ». Et Mariano Diaz n’est pas de nature à faire dans les détails pour marquer son retour au Real Madrid en provenance de l’Olympique lyonnais qui l’avait prêté l’an dernier.

Hier dans le cadre de la première journée de la ligue des champions européenne 2018-2019, le Dominicain qui est entré à la 73è minute à la place de Gareth Bale jouait son premier match depuis son retour à la « maison blanche ».

Mais, dès les premiers instants, l’avant-centre de 25 ans ne s’est pas empêché de s’illustrer lorsqu‘à la suite d’une contre-attaque, il fixe quatre défenseurs romains et fait une passe à Kroos qui rate son tir à l’entrée de la surface de réparation.

Pauvre Ronaldo !

C’est dans le temps additionnel que le jeune dominicain d’origine espagnole a marqué le troisième but merengue après ceux d’Isco (45è) et Bale (58è). Un but important tant il reflète la détermination de l’actuel numéro 7 du Real Madrid. Lui qui, depuis son retour, se dit conscient de la tâche qui doit être désormais la sienne au sein de l’attaque madrilène.

Une tâche aussi importante que celle accomplie de 2009 à 2018 par l’ancien porteur du dossard 7 : Cristiano Ronaldo. En quelque neuf ans de bons et loyaux services au sein de la « Casa blanca », le Portugais aura marqué 438 buts en 450 matches toutes compétitions confondues. Mais, la ligue des champions de cette année semble mal commencer pour le natif de Madère qui a écopé « injustement » d’un carton rouge lors du match de son nouveau club Juventus contre les Espagnols du FC Valence, même si la Vieille dame a pris le dessus sur les Valenciens 2-0.

Et jusqu’où ira celui qu’on pourrait désormais appeler MD7 pour faire oublier aux Madrilènes le légendaire CR7 ? En tout cas, tout est désormais entre les mains du natif de Premià de Mar (sud de l’Espagne).

