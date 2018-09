RDC : le journaliste Emmanuel Tusenge libéré contre rançon

Les ravisseurs du directeur de Radio Umudiho FM de la ville de Rutshuru ont finalement eu gain de cause. Kidnappé le 26 août dernier, Emmanuel Tusenge a été libéré ce 31 août contre rançon.

Une organisation de défense de la presse a annoncé lundi la libération contre rançon d’un journaliste enlevé dans la province troublée du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, après six jours de captivité.

“Emmanuel Tusenge a été libéré par (ses ravisseurs) le vendredi 31 Août 2018 vers 20 heures, après paiement d’une rançon par sa famille”, a écrit Journaliste en danger (JED) dans un communiqué.

“Le journaliste est actuellement admis pour des soins appropriés dans un centre hospitalier de Rutshuru, suite à des violentes tortures qu’il a subies”.

JED encourage à porter plainte

Emmanuel Tusenge Sebazungu est directeur de la Radio Umudiho FM, une station émettant dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Il a été enlevé vendredi par des hommes armés.

JED encourage le journaliste à porter plainte pour enlèvement, séquestration et mauvais traitement”. Le territoire de Rutshuru, dans le sud de la province du Nord-Kivu, est infesté par des groupes armés étrangers et des milices locales depuis plus de vingt ans. Les enlèvements avec demande de rançon y sont monnaie courante.

