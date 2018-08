Élections au Zimbabwe : comme au temps de Mugabe ?

Accusations de fraudes, violences, implication de l’armée, …. Alors que les Zimbabwéens attendent les résultats de la présidentielle du 30 juillet dernier, tous les ingrédients semblent désormais réunis pour un remake de la tragédie électorale de 2008.

De la violence dans l’air au Zimbabwe. Et ce n’est pas du vent vu le climat qui a prévalu ce mercredi 1er août au Zimbabwe où trois personnes ont trouvé la mort suite aux heurts entre militants du Mouvement démocratique pour le changement (MDC, opposition) la force publique qui en dehors des gaz lacrymogènes, a tiré à balles réelles pour contenir ces manifestations organisées par le MDC.

Voulant se rendre en masse au siège de la Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) pour dénoncer le « trucage en cours des résultats » de la présidentielle, des membres du MDC ont été bloqués par des policiers anti-émeutes appuyés par des éléments de l’armée pour disperser la foule.

Mais, si tous les acteurs politiques semblent d’accord sur le bilan, qui de la Majorité, de la Force publique et du gouvernement doit porter la responsabilité de ces premières violences électorales de l‘ère post Mugabe ? En tout cas, pour Mnangagwa, pas question de chercher le responsable dans la planète Mars. C’est le MDC qui est à l’origine de ces violences.

« Les dirigeants du MDC devraient être tenus responsables des violences qui ont secoué le quartier général de la ZEC et de toute perte humaine et matérielle qui aurait pu se produire », a déclaré le chef de l‘État zimbabwéen lors d’une conférence animée dans la soirée.