Un adolescent égyptien transforme de l’étain en jouets [No Comment]

L’adolescent égyptien Ahmed Ibrahim manquait de jouets lorsqu’il était enfant, mais avec sa créativité, son talent et sa conscience, il a fabriqué des centaines de ses propres jouets à partir de canettes en étain. Avec une impressionnante collection de près de 1 200 jouets, Ibrahim, 13 ans, a débuté il y a quatre ans avec un petit modèle d’avion en étain. Utilisant uniquement des canettes, de la colle et des ciseaux, Ibrahim a créé des véhicules qui roulent, des jeux de société et même des poupées.