Un culturiste égyptien de petite taille change la donne [No Comment]

Testant ses propres limites, un homme égyptien vivant avec le nanisme pratique la musculation, prouvant sa capacité à pomper le fer et à soulever des poids lourds. Déterminé à accomplir sa passion, Amr Ibrahim a combattu la moquerie par des muscles. Il est entré dans une salle de sport dans la ville de Kafr Al Dawar, au nord du pays, à l‘âge de 14 ans et a fini par gagner l’admiration de ses entraîneurs et partenaires locaux.