RDC-Élections : la stratégie de la société civile

En se regroupant au sein d’une plateforme, des organisations de la société civile de RDC voudraient veiller au respect par le gouvernement des dix conditions sine qua non pour des élections crédibles de nature à garantir la première alternance pacifique de l’histoire du pays.

Filimbi, Lutte pour le changement (LUCHA) et les Congolais débout, Agir pour des élections transparentes et apaisées (AETA) et l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ). Ce sont donc ces cinq organisations de la société civile (OSC) de RDC qui ont formé ce mardi 14 août une plateforme appelée « Élections en RDC ».

Dans un document publié sur Twitter, la plateforme a énuméré dix conditions que le gouvernement devrait (ou doit) respecter pour une gouvernance électorale susceptible de faire l’unanimité en RDC. De ces dix points, seuls deux ont été respectés, à savoir : le retrait de Kabila de la course à la présidentielle et l‘établissement du calendrier électoral qui fixe les élections au 23 décembre prochain.

#RDC: Où en est-on avec mise en œuvre des 10 exigeances pour des élections libres, inclusives et transparentes posées dans l’Accord de la Saint Sylvestre et les résultions pertinentes de la l’ONU? Réponse sur l’image ci-jointe (baromètre), et détails sur > https://t.co/A4u887OXUw pic.twitter.com/7IYEd2SD0Y — LUCHA (@luchaRDC) 14 août 2018

Beaucoup reste donc à faire. Avenir politique de Kabila, libération des prisonniers et retour des exilés, réouverture de tous les médias fermés « arbitrairement », liberté de manifester, accès des observateurs et experts internationaux au travail de la Commission électorale, établissement d’un fichier électoral « fiable » et transparence du dépouillement, …. Tant que toutes ces questions ne seront pas résolues, « nous ne pouvons pas parler d’élections libres, transparentes, inclusives et apaisées », déclarent les membres d‘Élections en RDC.

Et ce sont quasiment les mêmes doléances émises par l’opposition et par des institutions internationales dont l’UA et les puissances occidentales dont les États-Unis. Le régime de Joseph Kabila toujours attendu au pied du mur. La crise politique qui secoue la RDC depuis des années semble encore loin d‘être résolue.

