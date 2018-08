Le hit "This is Nigeria" interdit à télévision nigériane

Haro du régulateur de la télévision nigériane sur le titre “This is Nigeria” du chanteur et activiste Falz, interdit sur les écrans de télévision au Nigeria.

Réplique du titre à succès “This is America” de Childish Gambinode, “This is Nigeria” dépeint en texte et vidéo les nombreux maux de la société nigériane, allant de la corruption au népotisme en passant par l’insécurité avec quelques références spirituelles.

Une seule ligne du texte a cependant alerté l’autorité de régulation de l’audiovisuel nigérian : “C’est le Nigeria, tout le monde est criminel”. Pour la commission, il s’agit d’une référence “vulgaire” qui de fait, ne peut être diffusée.

Le groupe de défense islamique Muslims Rights Concern s‘était quant à lui insurgé contre le clip de la chanson, pointant notamment la représentation qui y est faite des peuls et de jeunes filles dansant en hijab. Il a prévenu que cela pourrait provoquer une crise religieuse sans précédent, probablement une référence au conflit communautaire qui oppose les fermiers aux éleveurs.

Ces dernières années, de nombreuses chansons ont été bannies des télévisions nigérianes, mais elles concernaient généralement des chansons avec des paroles jugées “obscènes”. Toutefois, aujourd’hui, avec le taux de pénétration internet au Nigeria qui est l’un des plus importants en Afrique, la censure contre les artistes ne pèse plus le même poids.