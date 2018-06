Musique : "This is Nigeria" ou autopsie d'un Nigeria en mal de valeurs

Dans la foulée de la célébration de la journée de la démocratie au Nigeria le 29 mai, le rappeur Falz a sorti un clip qui vient rappeler tous les maux de la société nigériane. Une inspiration venue des Etats-Unis.

Des paroles différentes, des acteurs différents, mais un concept similaire pour pointer les tares de deux pays aux réalités parfois diamétralement opposés. This is America, clip phénomène de l’Afro-américain Childish Gambino, sorti il y a moins d’un mois a servi de repère à This is Nigeria, le nouveau clip du rappeur nigérian engagé Falz.

En effet, là où Childish Gambino condame avec force de parodie le racisme contre les Noirs américains, Falz, lui, met en scène, dans une satire sans fards, un Nigeria dans lequel s’entremêlent de nombreux maux socio-économiques.

Dans le clip de 3 minutes 43 secondes, sorti il y a tout juste cinq jours, presque tout est passé au crible, les enlèvements dont le plus emblématique reste celui des filles de Chibok ; les exactions des forces de l’ordre, les conflits communautaires, l’enrichissement illicite de l‘élite politique. Le pouvoir des hommes religieux n’a pas été épargné, encore moins la crise de l’opioïde qui frappe la jeunesse nigériane, ni la tendance bling-bling des héritiers de la pop naija.

En tout, Falz dénonce la naissance “d’un système capitaliste et néocolonial fondé sur la fraude et l’exploitation”. Un message porté par son père, l’avocat activiste des droits humains et homme politique Femi Falana, en introduction du clip.

>>> LIRE AUSSI : Nigeria : sexe contre nourriture pour les victimes de Boko Haram

Sur la toile, le clip qui comptabilise plus de 2 millions de vues cristallise les débats. Si certains accusent le rappeur de 27 ans de plagiat, certains voient plutôt en lui un éveilleur de conscience et la poigne du célébrissime Fela Kuti, artiste nigérian engagé décédé en 1997.