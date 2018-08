"When Africa meets you", premier long-métrage chinois entièrement tourné en Afrique

La coopération entre la Chine et l’Afrique passe également par la culture. C’est le message que veulent envoyer les promoteurs du Festival international du film sino-africain.

Pour sa deuxième édition qui se tiendra en octobre, au Cap, en Afrique du Sud, le festival lève ses rideaux avec le film When Africa meets you. Il s’agit du premier film chinois entièrement tourné en Afrique, assure sa productrice Wan Minfang, bien que le lieu exact du tournage n’ait pas précisé.

Mêlant à la fois histoire d’amour, aventures et lutte contre le braconnage, When Africa meets you fait en outre la part belle à l’apport de la Chine au développement économique local, rapporte l’agence de presse Xinhua.

Si le film se veut également une vitrine de la beauté de l’Afrique, loin des conflits, le synopsis présenté sur les sites de streaming parmi lesquels IMDb.com laisse toutefois perplexe et tend à contrarier l’initiative. Il raconte, en effet, l’histoire d’une jeune fille urbaine chinoise qui “se perd au coeur de l’Afrique”. Menacée par des braconniers, des prédateurs et des mercenaires affamés, elle doit alors se battre pour avoir la vie sauve.

La sortie en salles de When Africa meets you permettra probablement de souligner une nouvelle fois la question du braconnage en Afrique dont le film se fait le pourfendeur. Un phénomène dans lequel la Chine est pourtant accusé de prendre une part active.