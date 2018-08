Des innovations informatiques au service du Hajj

Comment prévenir les accidents mortels pendant le hajj ?

C’est à cette question essentielle que des programmateurs du monde entier se sont penchés avant le début du pèlerinage musulman. Parmi les premières réponses les solutions informatiques.

Dans la ville de Jeddah sur la mer rouge, un hackathon, une sorte de mini sommet informatique était dédié à cette recherche de remèdes technologiques.

“Nous voulons faciliter le hadj aux pèlerins du monde entier et nous volons attirer des gens provenant de divers milieux, d‘âges différents et de divers pays. Ce hackathon nous apportera de nombreuses solutions et idées dans lesquelles nous pourrons investir en tant que fédération” explique Nouf al-Rakan, Nouf al-Rakan, à la tête de la fédération saoudienne pour la cybersécurité et la programmation.

Une application permettant aux ambulanciers d’atteindre rapidement des personnes dans le besoin, à la localisation des proches ou encore la conception de poubelles à capteurs qui avertissent les éboueurs, les solutions informatiques sont innovantes et nombreuses avec un seul objectif mettre la technologie au service des pélèrins.

“La technologie est utilisée durant ce Hajj et lors des Hajjes précédents, mais la technologie évolue si rapidement. Et nous devons nous adapter avec cette évolution, du coup les solutions que nous avons utilisées l’année dernière seront différentes de celles – des prochaines années. l’Arabie Saoudite embrasse ce changement et cette technologie.” soutient Nouf al-Rakan, Nouf al-Rakan, à la tête de la fédération saoudienne pour la cybersécurité et la programmation.

Au total, près de 3.000 programmateurs ont participé à l‘évènement, faisant dire aux organisateurs que l’Arabie Saoudite a battu le record du nombre de participants à un hackathon.

“L’idée de notre projet consiste à trouver l’emplacement des personnes disparues, en particulier les personnes âgées, les jeunes ou les personnes malades qui sont susceptibles de s‘évanouir ou de trébucher soudainement” souligne une participante.

Deux millions de fidèles sont attendus à ce pèlerinage à la Mecque qui représente un défi logistique pour les autorités saoudiennes.