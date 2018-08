Cameroun : 9 candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2018

Election’s Cameroon, l’organe en charge de l’organisation des élections au Cameroun a rendu publique ce mardi la liste des neuf candidats retenus en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain.

Sur 28 dossiers de candidature au départ, Elecam en a rejeté au total 18. Parmi les postulants retenus, le président sortant Paul Biya, quelques poids lourds de l’opposition tels qu’Adamou Ndam Njoya, Garga Haman Adji, et d’autres figures montantes à l’image d’Akere Muna et de Maurice kamto.

“Le peuple camerounais réclame aujourd’hui que les forces de changement qui sont dans l’opposition se mettent ensemble pour aller à cette élection. Nous chez Akere Muna, on a continué à rester en contact avec les autres leaders, on continue de négocier, à discuter dans l’optique de cette coalition de l’opposition. Voilà les chantiers aujourd’hui,” déclare Paul Mahel porte-parole candidat Akere Muna.

“Je lance un appel à tous les autres, tous les huit autres candidats de l’opposition afin que nous nous retrouvions très rapidement et que nous procédions non seulement à une réflexion autour de la sécurité des votes que nous mutualisons, pour sécuriser le vote en intégrant tous les partis qui voudront bien, qui n’ont pas été candidat ou qui n’ont pu l’être à cause des restrictions juridiques,” réagit Cabral Libii, candidat du Parti Univers.

Les candidats qui n’ont pas été retenus ont deux jours pour déposer un recours auprès d’Elecam.