Retour en Éthiopie d'un célèbre activiste de l'opposition

L’activiste éthiopien Jawar Mohammed, fondateur d’un média d’opposition basé aux États-Unis et critique virulent depuis des années de la coalition au pouvoir en éthiopie, est rentré dans son pays dimanche après 13 ans d’exil.

Jawar est le dernier opposant au Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF), au pouvoir depuis 1991, à rentrer en Éthiopie depuis que le nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, a pris ses fonctions en avril et commencé à impulser plusieurs réformes d’ampleur.

“C’est bon d‘être ici! C’est bon de ne plus être un terroriste”, a déclaré M. Jawar, lors d’une conférence de presse dans la capitale Addis Abeba.

The de facto leader of #OromoProtests and CEO of OMN TV – Jawar Mohammed is in Addis, #Ethiopia . In his stay he will visit some towns and meet with the youth, make a presentation in AAU, and raise fund (for OMN) and etc. pic.twitter.com/33hllVGXUI

Jawar Mohammed est le directeur exécutif d’Oromia Media Network (OMN). Par l’intermédiaire de cette chaîne de télévision basée aux États-Unis, il a soutenu les membres de l’ethnie oromo, la principale du pays, qui ont commencé à manifester à la fin 2015 contre le gouvernement.

Ce mouvement de contestation, qui s’est étendu courant 2016 à d’autres régions, dont celle des Amhara (nord), a contraint par deux fois le gouvernement à instituer l‘état d’urgence pour le réprimer.

Il a fini par mener à la démission en février du Premier ministre Hailemariam Desalegn, incapable d’apaiser les manifestants, et à la nomination de M. Abiy, le premier chef de gouvernement d’ethnie oromo.

Le gouvernement de M. Hailemariam avait interdit OMN de diffusion en Éthiopie et avait l’an passé inculpé M. Jawar, qui vivait aux États-Unis, pour incitation à la violence.

Ces accusations ont été abandonnées après l’entrée en fonctions de M. Abiy, qui a fait de la réconciliation avec les dissidents une priorité. Il a ainsi libéré des milliers de prisonniers, dont certains opposants de premier plan.

Devant les journalistes, M. Jawar a expliqué qu’il envisageait de rester désormais en Éthiopie. Il entend y ouvrir des bureaux d’OMN et a promis de réviser la ligne éditoriale de son média.