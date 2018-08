Paix au Soundan du Sud : Salva Kiir optimiste

Pour le président sud-soudanais, l’accord de paix conclu récemment avec le chef rebelle Riek Machar ne devrait pas échouer. Salva Kiir dit avoir plusieurs raisons.

Cette fois-ci, c’est sans doute la bonne. L’accord sur le partage du pouvoir censé mettre fin à la guerre civile qui étrangle le Soudan du Sud depuis 2013 semble avoir pris un caractère irréversible.

C’est du moins ce que pense Salva Kiir qui devrait se rendre sous peu à Khartoum pour finaliser le processus de paix avec son adversaire Riek Machar qui lui aussi est attendu dans la capitale soudanaise.

Prise de conscience ?

Kiir a peut-être raison de jurer par tous les saints, car des observateurs ne font plus confiance aux protagonistes de la guerre au Soudan du Sud. À cause notamment de la violation des cessez-le-feu. « C’est vrai que les gens ne nous prennent plus au sérieux à cause du fait que les cessez-le-feu sont souvent violés », a reconnu Kiir lors d’une conférence de presse animée ce vendredi 3 août à Juba.

Mais, cette fois-ci, le pragmatisme semble au rendez-vous. « Cet accord (2018) ne sera pas violé et je suis sûr qu’il ne s’effondrera pas, car les Sud Soudanais ont maintenant convenu de faire la paix entre eux », a-t-il ajouté.

Alimenté par des rivalités personnelles et ethniques, le conflit s’est déclenché en 2013, deux ans après l’indépendance. Il a déjà causé la mort des dizaines de milliers de personnes et déplacé un quart des 12 millions d’habitants du Soudan du Sud. L‘économie qui dépend fortement de la production pétrolière est désormais ruinée de manière significative.