Législatives au Zimbabwe : la ZANU-PF rafle la majorité des sièges

Les résultats de 48 sur 210 sièges de l’Assemblée nationale sont déjà connus. La ZANU-PF, parti au pouvoir serait en tête avec 36 sièges selon la Commission électorale (ZEC).

La Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) a commencé mardi soir à publier les résultats des élections législatives du 30 juillet. De ce premier dépouillement, il ressort que le parti au pouvoir ZANU-PF aurait déjà remporté 36 sièges contre 11 pour le principal parti de l’opposition MDC et un siège pour le NPF, un parti créé par un ancien membre de la ZANU-PF.

Théoriquement, il reste donc exactement 162 sièges dont les résultats ne sont pas encore publiés. Mais, si les acteurs politiques zimbabwéens affichent une certaine sérénité à propos des résultats des législatives, ceux de la présidentielle risquent de déchaîner les passions. Tant les deux principaux favoris réclament chacun la victoire.

Depuis mardi matin, les membres de l’Alliance MDC ont déclaré leur candidat vainqueur des élections tout en avançant que le gouvernement travaillerait sans relâche pour « truquer » les résultats.

Pendant ce temps, la ZEC et le ministre de l’Intérieur ont mis en garde contre quiconque devrait proclamer les résultats non certifiés par la ZEC. Des peines d’au moins cinq ans d’emprisonnement ferme et des amendes sont à cet effet prévues.