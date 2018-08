Grâce à YO Sperm, une application mobile, des hommes passent leur test de procréation rien qu’avec leur téléphone portable. De quoi s’abstenir de l’assistance de quelque spécialiste en gynécologie ou en sexologie.

« C’est quand même honteux de savoir que quelqu’un d’autre sait que tu es stérile. Surtout que, dans la culture bantoue, la stérilité est le symbole d’impuissance sexuelle », explique un enseignant résidant à Pointe-Noire au Congo.

Et il est loin d‘être le seul. Moins encore le dernier. Selon des spécialistes, que ce soit en Afrique ou dans d’autres continents, il n’est pas souvent aisé pour un homme de se confier facilement à un médecin pour tester sa fécondité. « Les hommes se sentent gênés de produire un échantillon de leur sperme dans un laboratoire ou une clinique », révèle Marcia Deutsch de l’entreprise Medical Electronics.

Conscients de cette situation on ne peut plus intenable, Marcia et son époux Gabe ont développé l’application YO sperm test. « On nous a donc suggéré l’idée de développer un test de sperme à domicile », explique encore Marcia Deutsch. Le couple israélien a donc trouvé une solution à cet épineux problème de gêne ou de honte qui fait de sorte que de nombreux hommes à travers le monde ait tiré leur révérence sans avoir su s’ils étaient capables de faire des enfants.

Très facile

Et comment fonctionne la nouvelle trouvaille ? Eh bien ! Comme la plupart des applications Mobile, c’est presque aussi facile que le jeu Nitendo.

« L’utilisateur recueille son sperme dans un des deux gobelets fournis, il y ajoute une poudre liquéfiante de couleur rose et doit laisser reposer le liquide pendant 10 minutes. Pour patienter, l’application Yo propose un quizz ludique de connaissance sur les spermatozoïdes. Ensuite, l’utilisateur aspire la solution à l’aide d’une pipette et la place dans une lamelle étanche. Ainsi contenu et protégé, l‘échantillon ne touche à aucun moment le téléphone. De la taille d’une carte SIM, la lamelle se place ensuite dans un petit appareil où se trouve une lentille microscopique et qui se ‘plugge’ sur le haut du téléphone », explique un site spécialisé dans l’information sur le numérique.

La camera du téléphone filme ainsi les mouvements des spermatozoïdes visibles sur l‘écran du téléphone. Les résultats sont livrés trois minutes après. Un signal vert indique que vous pouvez faire des enfants. Le rouge indique qu’il y a quelque problème et vous conseille d’aller voir un médecin.

Selon Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’UE, YO sperm test est efficace à 97 %. Et ne coûterait que 60 dollars soit quelque 36 000 francs CFA.

