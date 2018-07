Ethiopie : des Adieux mouvementés au directeur du barrage de la Renaissance

Le directeur du projet du barrage de la renaissance en Éthiopie, Simegnew Bekela a reçu des adieux symboliques.

L‘événement a eu lieu dimanche matin au Meskel Square à Addis-Abeba, au même endroit où son corps sans vie a été retrouvé jeudi.

Selon Fana Broadcasting, le corps du défunt ingénieur a été transporté à la cathédrale de la Sainte-Trinité pour les derniers rites funéraires.

L’homme qui était à la tête du barrage phare de la nation a été retrouvé mort dans sa voiture. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour assister à la cérémonie solennelle.

Reuters rapporte que les policiers fédéraux participant à la cérémonie ont été forcés de tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui réclamaient justice pour le meurtre de l’ingénieur.

Vendredi à Addis-Abeba, la foule s‘était rendue au siège de la télévision nationale en chantant “Non aux meurtres” et “Justice pour Simegnew”. Des centaines de personnes ont également pris d’assaut les rues dans sa ville natale , Gondar.

De nombreuses personnes ont déclaré que Simegnew Bekele avait été assassiné, bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation immédiate de la part des autorités, ni de détails sur les motifs de l’assassinat.

“Nous avons confirmé que l’ingénieur Simegnew Bekele a été abattu …. Il avait une blessure par balle derrière l’oreille droite”, a déclaré Zeinu Jemal, chef de la Commission fédérale de la police éthiopienne, aux journalistes.

Un pistolet Colt a été trouvé dans le véhicule dans le Meskel Square de la ville – un carrefour généralement rempli de véhicules et de piétons pendant la journée.

Un photographe de Reuters a vu des taches de sang le long d’un accoudoir à l’intérieur de son véhicule – un Toyota Land Cruiser en or – avant qu’une ambulance n’emporte le corps.

Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s’est dit “attristé et profondément choqué” parcette mort, a déclaré son chef d‘état-major sur Twitter.

Simegnew était le visage du projet du barrage de la Renaissance la pièce maîtresse de l‘Éthiopie qui ambitionne de devenir le plus grand exportateur d‘électricité d’Afrique.

L‘Éthiopie a poursuivi le projet malgré l’opposition de l‘Égypte qui craint qu’il n’affecte le débit du Nil, sa principale source d’eau. En juin, les dirigeants de l‘Éthiopie et de l‘Égypte se sont engagés à aplanir pacifiquement leurs divergences.

Le barrage n’est actuellement qu‘à moitié achevé, mais le gouvernement affirme qu’a terme il pourra produire 6 000 mégawatts (MW) d‘électricité à la fin des travaux.

A nation offers its profound respect to Enginner Simegnew, a true hero who graciously served his country until his death. #Ethiopia # Rest in peace ! pic.twitter.com/WcAiKLrQwO — Abebe Abebayehu (@AbebeAbebayehu) July 29, 2018

In pictures: Funeral service to Simegnew Bekele (Eng.), the manager of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, who was found dead in his vehicle at Meskel Square in Addis Ababa. pic.twitter.com/eVK1W8xd45 — The Reporter (@TheReporterET) July 29, 2018

#Ethiopia: More photos from farewell ceremony of Engineer Simegnew Bekele, project manager of #GERD pic.twitter.com/F9kfo6quCF — FANA BROADCASTING C (@fanatelevision) July 29, 2018

#Ethiopia: Funeral ceremony of Engineer Simegnew Bekele underway at the Holy Trinity Cathedral in #Addisababa pic.twitter.com/hNoZ6Xd4ue — FANA BROADCASTING C (@fanatelevision) July 29, 2018