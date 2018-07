Les éthiopiens valides les choix du premier ministre abiy Ahmed

Trois mois seulement après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed espère changer l’image de son pays. Ce qui explique les multiples réformes lancées par son gouvernement depuis sa prise de fonction.

La fin de l‘état d’urgence, la promesse d’ouvrir des secteurs clés de l‘économie aux investisseurs étrangers, le rapprochement avec le voisin éryhtréen après plusieurs décennies d’hostilité, ce sont là quelques mesures qui suscitent beaucoup d’espoir chez les Ethiopiens.

“C’est une bonne chose, toute l’Ethiopie, indépendamment de notre religion, ou de notre appartenance ethnique, nous le soutenons parce qu’il comprend clairement nos problèmes, donc je suis très optimiste et optimiste pour l’avenir,” a déclaré Abel Wabella.

“Notre nouveau Premier ministre Abiy est un bon gars, il nous a permis de bouger en apportant la démocratie et la stabilisation dans le pays. Il nous a créé beaucoup de possibilités de faire ce que nous voulons. Nous nous attendons à ce que beaucoup de choses changent à l’avenir. Il sait comment guider les intellectuels et la société et leur montrer comment ils peuvent résoudre leurs problèmes en les confrontant face à face. Il est assez humble pour parler avec les gens et essaie de trouver des solutions, alors nous espérons que le meilleur reste à venir,” a estimé Beminet.

Mais malgré ce vent d’optimisme, le plus dur reste sans doute à venir pour les 100 millions d’Ethiopiens : s’adapter aux changements radicaux espérés par le nouveau gouvernement qui n’a pas droit à l’erreur.