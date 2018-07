Éthiopie : des opposants exhortent le Premier ministre à poursuivre ses réformes

Libération de prisonniers politiques, discussions avec l’opposition en exil,….La série de mesures prises depuis avril dernier par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ne font que lui valoir estime et admiration. Y compris de la part des opposants.

Une rencontre d’une solennité indubitable. C’est ce que l’on pourrait dire des retrouvailles ce dimanche 22 juillet entre Abiy Ahmed et les représentants d’une cinquantaine de partis politiques d‘Éthiopie.

Selon Fitsum Arega, chef de cabinet du Premier ministre, ces acteurs politiques de l’opposition ont exprimé leur gratitude pour la libération massive de prisonniers politiques et les efforts de réconciliation au niveau national et dans la région de la Corne de l’Afrique. Allusion faite à la normalisation des relations entre l‘Éthiopie et l‘Érythrée.

Ce n’est pas la première rencontre avec l’opposition

Ce n’est pas la première fois que le Premier ministre rencontre des groupes de l’opposition. Il a récemment rencontré un groupe d’opposition en exil – le Front démocratique oromo (ODF) dont les leaders sont rentrés au pays pour poursuivre une lutte politique pacifique.

La question de la réconciliation régionale survient plusieurs semaines après la signature d’un accord de paix historique entre l‘Éthiopie et l‘Érythrée voisine. La déclaration d’Asmara signée par Abiy et le dirigeant érythréen Isaias Afwerki a mis fin à deux décennies de guerre et rétabli tous les liens d’amitié entre les deux nations.

L‘Éthiopie devrait les élections législatives en 2020. Les dernières qui ont eu lieu en mai 2015, ont été remportées par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF). L’opposition avait dénoncé des fraudes et qualifié ces élections de forfaiture.

Les élections sont organisées par le Conseil électoral national éthiopien (NEBE). Le Premier ministre est issu du parti qui détient le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée nationale.

