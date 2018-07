Cameroun : Limbé et Douala, les pieds dans l'eau

Des villes quasiment immergées. C’est ce qu’on pourrait dire des fortes pluies qui s’abattent en ce moment dans certaines villes camerounaises dont Limbé et Douala.

Des vidéos et des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent que les rues étaient submergées par les eaux d’une hauteur de plus de 50 cm, dépassant les genoux de certaines personnes.

Si jusqu’ici aucun bilan officiel n’est disponible, des médias locaux dont Journal du Cameroun font état de 10 personnes décédées et de nombreux dégâts matériels. Heureusement, se réjouissent ces médias, les eaux se retirent petit à petit.

Due to heavy rains, 4 people are feared dead after inundations in Victoria.

Time for a complete review of urban drainage system in Cameroon. Its started in Victoria, soon it will be Douala pic.twitter.com/7wulNP8oKG