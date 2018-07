Kenya : inauguration d'un centre pour la jeunesse, Barack Obama prône l'unité politique

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, appelle à l’unité politique au Kenya si le pays veut se développer et surmonter ses différences ethniques.

Barack Obama a reconnu que le Kenya faisait des progrès dans le but de permettre au gouvernement et à l’opposition à travailler ensemble.

“Les jeunes de cette région, les jeunes de tout le Kenya, les jeunes de toute l’Afrique apprendront que leurs voix peuvent changer le monde. Nous l’avons déjà vu ailleurs, ce sera leur voix qui aidera à déterminer si oui ou non nos dirigeants sont responsables et ce sont leurs voix qui vont déterminer si le Kenya peut se réunir indépendamment de la tribu et de l’appartenance ethnique pour se construire un meilleur avenir. “

Au cours de cette visite, la toute première en Afrique depuis 2015 (lorsqu’il a accédé à la magistrature supprême) ,il a félicité le président Uhuru Kenyatta et le chef de l’opposition Raila Odinga pour leur coopération suite à l‘élection présidentielle controversée de l’an dernier.

S’exprimant à Kogelo, le lieu de naissance de son père, Obama a déclaré qu’il fallait faire davantage pour faire face aux défis tels que la corruption.

“Mais nous savons que le progrès réel dépend de la résolution des problèmes qui subsistent : l‘élimination de la corruption affaiblit la vie civique et ne considère plus les différentes ethnies comme des ennemis ou des rivaux, mais plutôt comme des alliés. Non pas une faiblesse, mais une force. “ a-t-il conclu.

À Kogelo, l’ancien chef de l‘état à lancé un centre de sport et de formation de la jeunesse fondé par sa demi-sœur, le Dr Auma Obama.