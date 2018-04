Le Nigeria, nouvel eldorado du cinéma ? [This is Culture]

La productrice nigériane, Mo Abudu, fondatrice d’EbonyLife Television, a annoncé un peu plus tôt ce mois-ci la signature d’un accord avec Sony Pictures pour produire une série télévisée 100% africaine, qui racontera l’histoire des guerrières du Dahomey, dont se sont inspirés les réalisateurs de Black Panther pour les personnages des Dora Milaje. Une annonce qui confirme que le cinéma africain, et le cinéma nigérian plus particulièrement s’exporte de plus en plus et de mieux en mieux …

On en parle dans la chronique “This is Culture” de cette semaine, avec Serge Noukoué, le fondateur de “ Nollywood Week “, le réalisateur Kunle Afolayan et l’acteur OC Ukeje.

Bridget Uzezi nous en dit plus, regardez !