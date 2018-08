Législatives en RDC : le musicien Werrason, candidat

Si sa popularité lui a toujours permis d‘écouler ses disques, le célèbre musicien congolais veut s’en servir pour devenir député à l’occasion des législatives de décembre prochain. Noël Ngiama Makanda dit Werrason voudrait « contribuer » à l’amélioration des conditions de ses compatriotes.

C’est le 7 août dernier que Werrason a déposé son dossier de candidature aux élections législatives du 23 décembre. Postulant pour le compte d’un parti du Front commun pour le changement (FCC, mis en place par le président Kabila), il entend occuper un des trois sièges de la ville de Kiwit, capitale de la province du Kwilu, à l’est de Kinshasa.

Pour des observateurs, Noël Ngiama Makanda a beaucoup de chance de se faire élire. En raison, expliquent-ils de sa forte popularité dans cette ville de quelque 300 000 habitants. « À chaque fois que Werrason et son Wenge Musica Maison Mère (orchestre de Werrason, NDLR) se produisent dans cette ville, c’est une marrée humaine qui déferle à chacune de leur prestation, preuve que la star est bien adulée par les siens », commente Les Dépêches de Brazzaville, quotidien congolais (Brazzaville).

« Effectivement, il est populaire ici. Étant donné qu’il a un bon cœur, je n’hésiterai pas à voter pour lui », renchérit le jeune Rodrigue Zulu du quartier Lukolela.

« La musique n’est pas la politique »

Mais une popularité qui est loin de rimer avec charisme politique. « Il est certes populaire. Mais la popularité en musique est différente du charisme politique, surtout que Werrason va se lancer dans un terrain qui lui est presque inconnu », nuance une fille du quartier Ndangu dans la commune de Lukemi.

Né en 1965 à Moliamo, un petit village du Bandundu avant sa division en trois provinces (Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe), Werrason fait partie des musiciens congolais les plus capés. En solo ou avec son orchestre, il a décroché un disque d’or, six Koras et plusieurs autres distinctions.