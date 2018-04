La production de la Model 3 de Tesla à nouveau suspendue

Intéressons-nous à nouveau à Tesla, le célèbre fabricant de voitures électriques d’Elon Musk, qui vient de repousser la très attendue sortie de sa ‘‘Model 3’‘. L’information est tombée ce lundi. Les détails évoqués dans cet article.

Décidément, les ‘‘démons’‘ semblent s’acharner contre Elon Musk et son rêve de production en série de véhicules 100% électriques. Le tout dernier revers du genre est le nouveau report de la ‘‘Model 3’‘ (voir photo), pourtant très attendue. Le plus médiatisé des fabricants de voitures électriques parle de difficultés dans son processus de fabrication.

On se souvient que Tesla avait déjà mis un coup de frein à la production de ce très important modèle en février dernier. L’importance de la ‘‘Model 3’‘ vient du fait que le fabricant vise le plus large public, celui de la classe moyenne, comptant ainsi sur le moins cher de ses véhicules dans un contexte de production de masse.

Ces moments sont utilisés pour améliorer l'automatisation et résoudre les problèmes de goulots d'étranglement, afin d'augmenter le rythme de production.

Prévue sur le marché américain fin 2017, la ‘‘Model 3’‘ avait enregistré plus de 400.000 pré-commandes. 5.000 Model 3 par semaine étaient prévus à la fin 2017 et 10.000 à la fin 2018. Début avril de cette année, le rythme de production de ce véhicule était légèrement au-delà de 2.000 voitures par jour. Cette voiture est sensée augmenter de façon fulgurante les ventes de Tesla, avec pour prix de base la somme de 35.000 dollars (hors-taxe) l’unité. Ce qui est deux fois inférieur aux prix des Model S et Model X.

Aux dires du constructeur, “le programme pour la production du Model 3 (incluait) des périodes de suspension aussi bien dans les usines de Fremont (en Californie) que de Gigafactory 1 (dans le Nevada)”.

Tentant de rassurer sa clientèle, la marque automobile fait savoir que “ces moments (les reports de sortie) sont utilisés pour améliorer l’automatisation et résoudre les problèmes de goulots d‘étranglement, afin d’augmenter le rythme de production. Ce n’est pas inhabituel, voire même normal quand la production augmente”.

Pour sa part, le site d’informations BuzzFeed (qui a été le premier à évoquer la suspension de la production de la ‘‘Model 3’‘) souligne que les salariés de Tesla qui travaillaient sur la production du modèle à venir n’avaient pas été informés sur l’interruption de la production. Selon ce même site d’infos, les travaux ont été suspendus “pendant quatre à cinq jours” dans l’usine de Fremont.

Elon Musk, le milliardaire américain d’origine sud-africaine et boss de Tesla, a lui-même été contraint de mettre le pied sur l’accélérateur, prenant ainsi le contrôle de la production de la ‘‘Model 3’‘. “L’automatisation excessive à Tesla (avait été) une erreur”, reconnaisait-il dans un tweet publié ce vendredi.

Ce même vendredi, Elon Musk (qui est aussi patron de la société spatiale SapceX) promettait de bons résultats pour Tesla aux troisième et quatrième trimestres de cette année. Si cette prévision de monsieur Musk se concrétise, ce sera une grande première depuis la création de la marque automobile en 2003.