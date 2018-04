Rca : les tensions continuent au PK5 après l'opération de la Minusca

Tensions en République Centrafricaine après l’attaque dimanche d’un camp de la Minusca à Bangui par des individus non-identifiés, en représailles à une opération lancée par la force des Nations unies.

L’offensive menée conjointement avec les forces centrafricaines et visant à démanteler des groupes armés dans le quartier du PK5 a fait au moins 2 morts et 56 blessées, selon l’ONU et des sources médicales . Onze Casques bleus, en majorité des Egyptiens, figurent parmi les blessés.

D’après le porte-parole de la Minusca, huit personnes appartenant à deux de ces groupes armés ont été arrêtées par la Minusca, qui a également saisi de la drogue et des munitions après la prise de contrôle des bases.

“Dans la nuit de samedi à dimanche 8 avril 2018, la Minusca a déclenché avec l’appui des forces de sécurité intérieure a 2 heures du matin une opération de démantèlement des bases des milices et de désarmement forcé de ces criminels,” révèle Simplice Mathieu Sarandji, Premier ministre de Centrafrique.

Malgré la détermination des casques bleus à démanteler ces groupes déguisés en unités d’autodéfense, ici au quartier PK5, populations et milices ne cachent par leur désaccord avec la méthode onusienne.

“Présentement, nous ne voulons plus vraiment que la Minusca vienne ici. Puisque là c’est la division. On en a assez marre avec ça là. Nous voulons la paix,” affirme un commerçant du PK5 qui s’est exprimé sous anonymat.

L’opération de la Minusca intervient après un regain de violences au PK5, quartier musulman et poumon économique de la capitale centrafricaine Bangui qui était jusqu’ici relativement épargnée par les violences des divers groupes armés dans le pays.